Ступни отрезало подростку после наезда поезда. Место, где произошел наезд, не предназначено для прохода граждан через пути.

Сэкономил время и получил серьезную травму ног семнадцатилетний подросток в Татарске Новосибирской области. Он попал под грузовой поезд. Сейчас находится под наблюдением врачей, к сожалению, сохранить ступни не удалось.

Трагедия произошла на станции Татарская 4 октября около пяти вечера. Подросток решил сэкономить путь и перебраться под вагонной сцепкой состава на противоположную сторону грузового пара станции. В момент, когда он был уже между вагонами, поезд тронулся. Парня с повреждениями ног практически сразу же обнаружили работники железной дороги. В больнице ему оказали помощь, но ступни обеих ног пришлось ампутировать.

Как пояснили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», место, где произошел наезд, не предназначено для прохода граждан через пути. Пешеходный настил находится в 400 метрах от данного участка.

– По данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой будут выяснены не только обстоятельства произошедшего, но и бытовые условия проживания подростка и климат, в котором он воспитывался, – рассказала VN.ru старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по взаимодействию со средствами массовой информации Наталия Чернакова.

В настоящее время подросток находится в больнице.