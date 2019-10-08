8 октября завершилась уборка зерна в Татарском районе. В Усть-Таркском и Чановском районах уборочная кампания завершилась несколькими днями ранее. В Татарском районе обмолочено 75 тыс. 227 га зерновых и зернобобовых культур, валовый сбор – 98 тыс. 171 тонна, в том числе 69 тыс. 630 тонн пшеницы. Средняя урожайность зерна – 13 ц/га. Валовый сбор в Усть-Таркском районе составил 60 тыс. 271 тонна (50 тыс. 388 тонн – пшеница) при средней урожайности 14,7 ц/га. Чановские хлеборобы собрали 39 тыс. 883 тонн зерна (30 тыс. 408 тонн – пшеница), урожайность – 15,1 ц/га.

Валовый сбор по Новосибирской области после прохождения 99,4% уборочной составил 2 млн. 576 тыс. 747 тонн, средняя урожайность зерна – 18,3 ц/га, средняя урожайность пшеницы – 17,5 ц/га.

Среди районов по валовому сбору зерна лидируют: Краснозерский район – 300 тыс. тонн, Ордынский район – 186 тыс. тонн, Купинский район – 182 тыс. тонн, Коченевский район – 169 тыс. тонн.