3 октября и.о. губернатора Новосибирской области Ю.Ф. Петухов подписал распоряжение об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Козино Козинского сельсовета Усть-Таркского района. Карантин по бешенству установлен на основании представления начальника управления ветеринарии Новосибирской области от 27.09.2019 г. с 3 октября по 3 декабря на территории села Козино с угрожаемой зоной: деревня Зеленая Роща, село Тарка Козинского сельсовета.

Введен запрет на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговлю домашними животными; запрет на вывоз собак и кошек за пределы территории сел Козино, Зеленая Роща, Тарка и отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких животных.

Заместителю губернатора Новосибирской области В.В. Ярманову поручено обеспечить работу чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Новосибирской области для оперативного руководства деятельностью юридических и физических лиц по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных и координации указанной деятельности.

Управлению ветеринарии Новосибирской области предписано разработать план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предупреждению новых случаев болезни, организовать в период ограничительных мероприятий проведение противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных мероприятий и усилить государственный ветеринарный надзор за осуществлением специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства на территории неблагополучного пункта.