15 сентября следователем Межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) в отношении 23-летней жительницы поселка Чаны. Полицейскими было установлено, что 16 августа в 18.00 во дворе дома по улице Заречной в городе Куйбышев между подозреваемой и ее 65-летней знакомой возникла ссора, в ходе которой она нанесла женщине несколько ударов ногой по голове. Потерпевшая проходила длительное лечение в больнице г. Куйбышева. Согласно заключения судмедэкспертизы ей был причинен тяжкий вред здоровью. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.