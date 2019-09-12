

На сайте администрации Татарского района уже обновили информацию и указали руководителем территории Юрия Вязова.

Юрий Вязов родился в Новосибирск е. Закончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное ордена Красной Звезды училище по специальности приборное оборудование самолетов (1977 год), Ленинградскую высшую партийную школу (1988 год). С 2012 по 2014 годы работал заместителем главы администрации Краснозёрского района Новосибирск ой области. С 2014 по 10 сентября 2019 года — главой Баганского района Новосибирск ой области. На сайте администрации Татарского района уже обновили информацию и указали руководителем территории Юрия Вязова.

Глава Татарского района Владимир Смирнов покинул пост по собственному желанию.Исполняющим обязанности главы стал Юрий Вязов, который на 10 сентября ушёл с поста главы Баганского района. Изначально его назначили на должность первого заместителя главы Татарского района, теперь он стал исполняющим обязанности.