11 сентября, в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи, в храме Покрова Пресвятой Богородицы состоится молебен об исцелении всех страждущих от пьянства и других греховных зависимостей. Этот день является государственным праздником - Всероссийским Днем трезвости.

Прихожане будут возносить молитвы святому Иоанну сразу после совершения Божественной Литургии (начало - 8:30, конец - 11-11:30). Каждый родственник страждущего алкогольной зависимостью может написать записку и помолится об исцелении.