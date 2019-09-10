Ночью 7 сентября во дворе дома по улице Закриевского в г. Татарске экипаж вневедомственной охраны остановил для проверки автомобиль «ВАЗ 21099». Как выяснилось в ходе проверки, машина гражданину не принадлежит и была угнана от дома по улице Грибоедова. Мужчина был доставлен в дежурную часть районной полиции для разбирательства. Полицейские установили личность задержанного – им оказался 29-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление и нигде не работающий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Проводится дальнейшее расследование. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.