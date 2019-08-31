1 сентября в православных храмах Татарска состоятся молебны на начало учебного года. Все верующие будут возносить молитвы и славословия с просьбами о благополучной учебе школьников и студентов в течение учебного года и о даровании терпения и мудрости воспитателям, преподавателям и учителям. Каждый житель города может посетить торжественное мероприятие и написать записку с именами детей и взрослых. Начало - после совершения Божественной Литургии (ориентировочно: 11:00-11:30).
Источник: Храм Покрова Пресвятой Богородицы