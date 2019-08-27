В Новосибирской области началась подготовка к Всероссийской переписи населения - 2020. С 19 августа по 17 сентября в Татарске и селах района работают регистраторы, которые занимаются сверкой наличия домов на местности и картографическом материале, проверяют наличие номеров на домах и выясняют постоянное население частного сектора. Отдел статистики по Татарскому району убедительно просит граждан отнестись к работе регистраторов с пониманием и уделить в случае необходимости несколько минут своего внимания. У каждого регистратора имеется удостоверение, подтверждающее его работу.