В Татарске сотрудники транспортной полиции задержали мужчину за незаконное хранение наркотиков крупном размере.

Сотрудники патрульно-постовой службы линейного пункта полиции (ЛПП) на станции Татарская линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск во время обхода железнодорожной станции обратили внимание на мужчину, находившегося в неадекватном состоянии. По результатам медицинской экспертизы установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения. После чего злоумышленник был доставлен в дежурную часть для составления административного протокола по статьям 20.21 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) и 6.9 (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В ходе личного досмотра сотрудники транспортной полиции обнаружили у 41-летнего местного жителя полиэтиленовый сверток с веществом темного цвета. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является гашишным маслом массой около 10 граммов.

Как выяснилось, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.