Добавить комментарий (1)

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Источник: ОТС Татарск  

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11 Июня | 08:47 (ссылка #1686992)
На ремонт "зелёного" кладбища, с работников дошкольного образования, в приказном порядке собрали деньги. ПОЗОР. 
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