Добавить комментарий (1)

Новосибирск ая область перешла на цифровое телевещание

- Выпускники продолжают сдавать ЕГЭ. На прошедшей неделе одиннадцатиклассники сдавали экзамены по выбору – физику и иностранный язык, а так же обязательный предмет – русский язык.

- В колхозе «Гигант» в эти дни проводят своего рода эксперимент. Там одними из первых в области решили посеять горчицу

- Кабинеты и коридоры школы №9 заиграли новыми красками. Современный ремонт, соответствующий всем нормам и стандартам завершился

- В районной администрации Владимир Васильевич Смирнов торжественно вручил двум молодым семьям свидетельства на получение социальных выплат для улучшения жилищных условий

- Администрация город а Татарска приглашает жителей принять участие в реализации проекта по благоустройству территории нового кладбища по ул. Зеленая, 84.

- Десятиклассники Татарского района надели военную форму и отправились на учебно-полевые сборы. Они уже не в первый раз состоялись на базе школы-интерната.