Добавить комментарий (1)

В Татарском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконной ловле рыбы. Заместитель Татарского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя города Татарска.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная в местах нереста).

Предварительным расследованием установлено, что в нерестовый период – с 25 апреля по 25 мая, – в месте разлива реки Омь обвиняемый с помощью сетей выловил 3 щуки, 5 окуней, 28 карасей, 99 штук плотвы. От его действий причинен экологический ущерб Российской Федерации на сумму более 70 тыс. рублей.

В этот же день обвиняемый был задержан сотрудниками полиции МО МВД России «Татарский», после чего выловленная рыба была изъята. Уголовное дело рассмотрит по существу Татарский районный суд Новосибирской области.