Прокурорской проверкой было установлено, что в муниципальном бюджетном учреждении «Центр помощи детям» проживает воспитанник-сирота. Однако он не был включен в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по причине того, что за несовершеннолетним сохранено право пользования жилым помещением. Проверка показала, что в квартире проживает бабушка сироты, а также зарегистрирована мать, которая в 2008 г. по решению суда лишена в отношении него родительских прав (отца нет). По законодательству проживание на законном основании в жилых помещениях (где ранее проживали несовершеннолетние) лиц, лишенных родительских прав в отношении этих детей, является основанием для установления факта невозможности проживания детей-сирот в указанных жилых помещениях. Вместе с тем, ни сотрудники администрации учреждения, ни органы опеки района в течение полутора лет не предприняли мер по защите прав несовершеннолетнего. По этой причине ребенок не был признан нуждающимся в обеспечении жильем. Межрайонный прокурор внес главе района и директору учреждения представления. Они были рассмотрены и удовлетворены. Начальник отдела опеки и попечительства и социальный педагог Центра помощи детям привлечены к дисциплинарной ответственности. Ребенок включен в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем.