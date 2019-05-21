- В День весны и труда второй год подряд участники традиционного шествия прошли по главной улице Татарска.- Накануне Дня Победы глава Татарского района Владимир Васильевич Смирнов поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны- Каким запомнился День Победы в Татарске- Вопросы весеннее-полевых работ обсудили агрономической конференции Татарского района.- В этом году в России впервые проходит акция "Диктант Победы"- Пожарная охрана России отметила своё трёхсот семидесятилетие.- В преддверии праздника спасателей юные знатоки показали свои знания правил пожарной безопасности- Подготовка детских оздоровительных учреждений к сезону каникул идёт полным ходом- На территории нашего района с 2017 года получает реализацию Федеральная программа Формирование Комфортной Городской Среды. Какие проекты и идеи уже воплощены в жизнь?- Большой праздник для жителей Неудачино и всего Татарского района. Дому-музею Абрама Штеффена исполнилось 5 лет- Студенты Татарского политехнического колледжа устроили самое настоящие путешествие по России в рамках фестиваля национальных культур.- Золотая медаль Всероссийских Дельфийских игр в очередной раз досталась конкурсанту из Татарского педагогического колледжа.