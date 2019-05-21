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- Накануне Дня Победы глава Татарского района Владимир Васильевич Смирнов поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны
- Каким запомнился День Победы в Татарске
- Вопросы весеннее-полевых работ обсудили агрономической конференции Татарского района.
- В этом году в России впервые проходит акция "Диктант Победы"
- Пожарная охрана России отметила своё трёхсот семидесятилетие.
- В преддверии праздника спасателей юные знатоки показали свои знания правил пожарной безопасности
- Подготовка детских оздоровительных учреждений к сезону каникул идёт полным ходом
- На территории нашего района с 2017 года получает реализацию Федеральная программа Формирование Комфортной Городской Среды. Какие проекты и идеи уже воплощены в жизнь?
- Большой праздник для жителей Неудачино и всего Татарского района. Дому-музею Абрама Штеффена исполнилось 5 лет
- Студенты Татарского политехнического колледжа устроили самое настоящие путешествие по России в рамках фестиваля национальных культур.
- Золотая медаль Всероссийских Дельфийских игр в очередной раз досталась конкурсанту из Татарского педагогического колледжа.
Источник: ОТС Татарск