Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирск ой области проводится проверка по сообщению из медицинского учреждения об отравлении детей, обучающихся в средней общеобразовательной школе р.п. Чаны Новосибирск ой области.

Предварительно установлено, что сегодня в районную поликлинику поступили с подозрением на отравление веществом неустановленной этиологии учащиеся младших классов местной школы. Несовершеннолетним была своевременно оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

На место происшествия прибыла следственная группа, которую возглавил руководитель территориального следственного отдела. В настоящее время выполняются неотложные первоначальные проверочные мероприятия, опрашиваются очевидцы, устанавливается какое вещество употребили дети и кто был ответственным за его хранение.

По результатам проверки будет принято итоговое процессуальное решение.