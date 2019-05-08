2 мая в полицию поступил звонок от 26-летнего жителя г. Татарска с сообщением о том, что от дома по улице Клубной был угнан автомобиль ВАЗ-21074. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции были установлены безработный и ранее судимый за кражу 18-летний местный житель и 16-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Проводится расследование.