В Татарске женщина пойдет под суд за попытку помочь своему знакомому избежать уголовной ответственности. Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде и при производстве предварительного расследования). В 2018 г. 37-летняя жительница Татарска, в связи с желанием помочь знакомому избежать уголовной ответственности за совершение оскорбление представителя власти дала заведомо ложных показаний при производстве предварительного расследования и в суде. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.