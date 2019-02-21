Информация для жителей Татарского района

В постановление Правительства Новосибирской области от 17.09.2013 №395-п «Об установлении Порядка назначения и предоставления социальной помощи на территории Новосибирской области» внесены следующие изменения: «Малоимущие граждане, нуждающиеся в возмещении расходов, понесенных при получении услуг по обеспечению доступа сигнала эфирной цифровой трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, включающих приобретения и установку (монтаж, подключение) пользовательского оборудования (оконченного оборудования), дополнительно предоставляют документы, подтверждающие фактически произведенные расходы на указанные цели».

Сумма возмещения - одна тысяча рублей – заявителю, проживающему в населенном пункте Новосибирской области, находящемся в зоне охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов. Шесть тысяч рублей - заявителю, проживающему в населенном пункте Новосибирской области, находящемся вне зоны охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов.

Возмещение предоставляется однократно. При проживании в одном жилом помещении нескольких малоимущих граждан, нуждающихся в возмещении расходов, возмещения расходов предоставляется одному из них, фактически понесшему расходы.

Прием документов осуществляется в ГКУ НСО ЦСПН Татарского района, расположенного по адресу: г. Татарск, ул. Ленина, 108Е, каб.10, справки по тел. 63-081.