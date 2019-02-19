На основании анализа состояния законности на территории Татарского района в сфере оплаты труда и Плана организации выездных приемов граждан Татарского межрайонного прокурора на 1-й квартал 2019 г., 25 февраля в 13.00 в с. Лопатино Татарского района в здании Дома культуры будет проведена беседа с работниками колхоза «Заря» по вопросам защиты трудовых прав, с 14.00 часов состоится прием граждан по личным вопросам (предварительная запись по тел. 22-007).

Г.В. Попова, старший помощник Татарского межрайонного прокурора