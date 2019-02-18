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- Продолжаются игры зонального этапа соревнований «Золотая шайба»
- В рамках визита в Татарский район министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, какие приоритетные задачи региональной системы образования обозначены в 2019 году
- Константиновская средняя школа имени героя Советского союза Николая Ивановича Юрченко в 2019 году отмечает 115летний юбилей
- В общественной приёмной Губернатора Новосибирской области будет проведена «Прямая линия»
- 15 февраля исполняется 30 лет как закончился один самых длительных после времен Великой Отечественной войны локальный конфликт, в котором участвовали советские военнослужащие
- Продолжаются игры зонального этапа соревнований «Золотая шайба»
Источник: ОТС Татарск