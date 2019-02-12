9 февраля около 17.00 в общежитии, расположенном по улице Объединения в Калининском районе Новосибирска, был обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями в грудь.

Прибывшие на место сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. Личность погибшего была установлена – им оказался 33-летний уроженец Татарска, арендовавший одну из комнат общежития.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники областного Управления уголовного розыска, оперативники городского Управления и отдела полиции № 4 «Калининский» установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался - 25-летний гражданин, проживающий в этом же общежитии.