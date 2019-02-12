9 февраля около 17.00 в общежитии, расположенном по улице Объединения в Калининском районе Новосибирска, был обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями в грудь.
Прибывшие на место сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. Личность погибшего была установлена – им оказался 33-летний уроженец Татарска, арендовавший одну из комнат общежития.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники областного Управления уголовного розыска, оперативники городского Управления и отдела полиции № 4 «Калининский» установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался - 25-летний гражданин, проживающий в этом же общежитии.
По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом
следственного управления СКР России по Новосибирской области возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
По данным следствия,
потерпевший совместно с 25-летним мужчиной распивал спиртные напитки в комнате
общежития, расположенного по ул. Объединения города Новосибирска, в ходе
распития между мужчинами произошел конфликт,
злоумышленник взял нож и нанес смертельный удар в область груди собеседнику. Смерть потерпевшего
наступила на месте происшествия. Подозреваемый в совершении преступления задержан
сотрудниками полиции и доставлен к следователю СКР. Судом по ходатайству
следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. В настоящее время 25-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, вину в содеянном признал. По делу выполняется комплекс следственных действий,
направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств,
расследование продолжается.
По данным следствия, потерпевший совместно с 25-летним мужчиной распивал спиртные напитки в комнате общежития, расположенного по ул. Объединения города Новосибирска, в ходе распития между мужчинами произошел конфликт, злоумышленник взял нож и нанес смертельный удар в область груди собеседнику. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.
Подозреваемый в совершении преступления задержан сотрудниками полиции и доставлен к следователю СКР. Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время 25-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, вину в содеянном признал.
По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.