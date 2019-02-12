- Новая система обращения с отходами заработала в Новосибирск ой области с 1 января 2019 года

- Аномальные морозы в Новосибирск ой области продержатся до начала следующей недели

- Записать ребёнка в первый класс теперь можно с помощью смартфона

- Педагоги села Киевка готовятся к юбилею

- Пограничники Татарска, участвующие в боевых действиях в Афганистане получили памятные знаки

- Бойцы студотрядов прибыли в Татарск в рамках акции 'Снежный десант'

- Анатолию Добренко была присуждена премия имени братьев Заволокиных