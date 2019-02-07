В Новосибирской области сегодня на особом контроле - вопросы доставки продуктов в отдаленные села. Предприниматели получают поддержку. Главная задача состоит в том, чтобы в деревнях жители могли купить все необходимое. В Татарском районе помогают не только продавцам, но и производителям продуктов.
Ольга Салангина, корреспондент: «Татарское райпо работает с 1953 года. Сохранилось не только предприятие, но и оборудование в цехах, и советские технологии - гостовские, подразумевающие качество, натуральность продукции».
Пельмени и колбаса - только из мяса, хлеб и пирожные - только из местной муки. «В деревне подделку не купят: разборчивые», - говорят переработчики из Татарска. Местное райпо - это замкнутый цикл производства: от поля - до прилавка. Крестьяне выращивают зерно, на местном элеваторе перерабатывают в муку. Мука идет в цеха на производство хлеба. Выпечку, без промедления - на прилавок в сельский магазин.
Александр Ищенко, руководитель производства: «В райпо автобазы нам выделяют хлебовозы, автолавки для доставки хлебобулочных, колбасных изделий. Работаем по заявкам магазина».
В Татарском районе магазинов потребкооперации - шестьдесят. Доставляют продукты села ежедневно. Тридцать километров от районного центра до села Рождественка. Заходим в магазин райпо.
На прилавках - не только продукты, но и товары первой необходимости: ведра, гвозди, клей, тетради. Поставляют продукцию предприниматели. На их совести и качество, и цена. Она не должна быть слишком высокой, т.к. доходы у жителей сел небольшие. Так работали в советские годы государственные потребкооперативы. Сегодня - это бизнес, социально ответственный. Поэтому есть поддержка: в этом году на развитие местной потребкооперации только из бюджета Татарского района выделили полмиллиона рублей.
Программа поддержки предпринимателей работает и на региональном уровне. Областной Минпродторг компенсирует затраты на доставку продуктов в четыреста отдаленных деревень. В Татарском районе магазины райпо есть даже в таких селах, где жителей десять-пятнадцать человек.
Источник: Вести-Новосибирск