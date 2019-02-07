Ольга Салангина, корреспондент: «Татарское райпо работает с 1953 года. Сохранилось не только предприятие, но и оборудование в цехах, и советские технологии - гостовские, подразумевающие качество, натуральность продукции».

Пельмени и колбаса - только из мяса, хлеб и пирожные - только из местной муки. «В деревне подделку не купят: разборчивые», - говорят переработчики из Татарска. Местное райпо - это замкнутый цикл производства: от поля - до прилавка. Крестьяне выращивают зерно, на местном элеваторе перерабатывают в муку. Мука идет в цеха на производство хлеба. Выпечку, без промедления - на прилавок в сельский магазин

Александр Ищенко, руководитель производства: «В райпо автобазы нам выделяют хлебовозы, автолавки для доставки хлебобулочных, колбасных изделий. Работаем по заявкам «В райпо автобазы нам выделяют хлебовозы, автолавки для доставки хлебобулочных, колбасных изделий. Работаем по заявкам магазин а».

В Татарском районе магазин ов потребкооперации - шестьдесят. Доставляют продукты села ежедневно. Тридцать километров от районного центра до села Рождественка. Заходим в магазин райпо.

На прилавках - не только продукты, но и товар ы первой необходимости: ведра, гвозди, клей, тетради. Поставляют продукцию предприниматели. На их совести и качество, и цена. Она не должна быть слишком высокой, т.к. доходы у жителей сел небольшие. Так работали в советские годы государственные потребкооперативы. Сегодня - это бизнес, социально ответственный. Поэтому есть поддержка: в этом году на развитие местной потребкооперации только из бюджета Татарского района выделили полмиллиона рублей.