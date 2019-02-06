В связи с низким температурным режимом массовые соревнования в рамках XXXVII Всероссийских лыжных гонок «Лыжня России - 2019» переносятся с 9 на 17 февраля. Соревнования пройдут на лыжной базе «Березовая роща». Регистрация участников с выдачей номеров пройдет в день соревнований с 9 до 11 часов, торжественное открытие состоится в 11.40. С 12.00 на дистанцию 2 км. поочередно выйдут девочки и мальчики 2001 г. р. и младше. Затем пройдут: VIP-забег (1 км.), забег среди женщин 2000 г.р. и старше (2 км.), забег среди мужчин 2000 г.р. и старше (3 км.). В VIP-забеге примут участие руководители предприятий, организаций, учреждений, администраций муниципальных образований, депутаты, заслуженные работники физкультуры и спорта.