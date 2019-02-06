В январе в Омске прошел традиционный Рождественский полумарафон – соревнования по бегу на длинные дистанции в зимний период. В «холодном забеге» один из лучших результатов показал спортсмен из Татарского района Иван Гудков.

Нынешний забег стал самым массовым за свою историю. В самом массовом за всю историю проведения забеге –– отличился житель Татарского Всего зарегистрировались 1138 человек, представлявших не только 28 регионов России, но и 14 зарубежных государств, в том числе ЮАР, Иран и Японию. Учитывая, что Омский полумарафон носит неофициальный статус самого холодного забега в мире, теплолюбивым заграничным смельчакам приходилось бороться на трассе не только с соперниками, но и с трескучим сибирским морозом. На торжественной церемонии спортсменов поприветствовали губернатор Омской области Александр Бурков и мэр города Оксана Фадина.

Иван Гудков выбрал на соревнованиях дистанцию 7 километров. Помимо Ивана за право первым пересечь финишную черту боролись еще 394 атлета, так что путь к победе был очень трудным и тернистым.

В итоге Иван преодолел непростой маршрут за 30 минут и 35 секунд. Самому быстрому бегуну на этой дистанции – омичу Александру Бутрамееву - он проиграл больше пяти минут. Но зато показал лучшее время дня среди всех спортсменов, представлявших Новосибирскую область.

Холода - не беда. Спортсмен из Татарского района стал одним из лучших в экстремальных соревнованиях, которые прошли в Омске. О том, как закалять характер и любви к тренировкам в морозы.

Ольга Салангина, корреспондент: «Для людей не искушенных бег по морозу, что-то за гранью понимания. Для Ивана - настоящее удовольствие. Сегодня мы решили вместе выйти на пробежку. На градуснике - минус тридцать пять. Но, как видите, Я в валенках, а он в кроссовках!».

Иван Гудков - известный в Татарске бегун-экстремал, за здоровый образ жизни. Его девиз - даже если болен, встань с постели и иди! Алкоголь не употребляет. Даже кофе, чай и соки не пьет. Только вода. Много тренируется на свежем воздухе. И в сорокаградусный мороз пробежек на лыжах или коньках не пропускает. Недавно Иван принял участие в международном холодном забеге. Омский полумарафон, который ежегодно проводится в январе, уже получил неофициальный статус самого холодного забега в мире! Именно потому, не взирая на мороз, в легкой одежде - кроссовках, футболках, а некоторые и с открытым торсом, на дистанцию вышли не только привыкшие к трескучим морозам сибиряки, но и спортсмены из ЮАР, Ирана, Шотландии. Кстати, иностранцы от экстремального забега на аномальном для них холоде, по словам Ивана, получили несказанное удовольствие. Действительно. Где еще спортсмену, тренирующемуся на Юге Африки, где даже самой холодной зимой температура не ниже плюс одиннадцати, можно получить такой опыт! И прочувствовать, кто же такой сибиряк и что такое минус сорок.

К себе татарский бегун крайне требователен. В этом году, рассказывает, выбрал для себя «щадящую дистанцию» - 7 километров. Да и пришел вторым. Но самым памятным для Ивана остается прошлогодний забег под названием «Экстремалы удачи». На этой дистанции удача действительно нужна как нигде. В жуткий мороз - пять километров, на время по пересеченной местности. По сугробам, горам, заснеженным лесам и полям.

В планах - взятие следующей холодной вершины: Иван Гудков планирует принять участие в беге на лыжах с преодолением трамплинов. Не смотря на увесистую связку медалей, татарский бегун уверяет – для него главное - не победа в чемпионатах, а участие, новые знакомства и ежегодная проверка самого себя на стойкость.