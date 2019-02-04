309
- 26 января в Татарске произошел пожар в гараже на площади Базарной 
- Волонтёры Татарского района на прошлой неделе раздавали прохожим на улицах хлеб 
- Сразу 7 школ в этом году отмечают юбилей, а одна из самых взрослых находится в Козловке. 
- Отраслевое совещание по здравоохранению 
- Для садоводов и огородников изменились требования к оформлению объектов на землях садоводства 
- В 2019 году Екатерина Василенко отметит двадцатилетие своей предпринимательской деятельности 
- Продолжаются соревнования в зачёт 5 спартакиады муниципальных образований Татарского района

- +
Источник: ОТС Татарск  

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться