Хоккейная команда девочек «Пантеры-2», выступающая в Лиге женского хоккея, 3 февраля в Екатеринбурге обыграла челябинскую команду школы им. Макарова со счетом 2:1, заняла 2-е место в своей группе и теперь в составе четырех лучших команд поборется за 1-е место в финале. Он пройдет в Москве, будут играть команды из Нижнего Новгорода, Челябинска, Санкт-Петербурга и Татарска.

Вратарь команды из Татарска рассказала о том, как «Пантеры-2» смогли опередить соперников и занять вторую строчку в группе «Б».

- Это был самый важный матч для вас, нужна была только победа. За счёт чего удалось дожать соперника?

- За счёт желания, в первую очередь. Очень хотелось доказать, что Сибирь и Дальний Восток - это не просто регион, где есть хорошие хоккеисты, а есть те, кто может обыгрывать Урал и Запад. Три года назад были соревнования по федеральным округам, и мы выиграли у Урала 6:2 и заняли третье место.

- Но сегодня отступать было некуда, потому что СКСО вы уступали по личным встречам...

- Главное - это характер и желание. Наш капитан Яна Кучма нас очень хорошо настроила, это был наш последний шанс, последний бой. Для многих наших девчонок. Кто-то уже по возрасту не будет играть в этом дивизионе, поэтому надо было выигрывать здесь и сейчас. Все хотели выйти в финал, потому что в прошлом сезоне «Пантерам» не хватало двух шайб, всего лишь двух шайб. Мы хотели доказать, что прошлогодний результат просто был случайностью.

- Как оцените психологический климат в команде? Ведь в Татарске серьёзные трудности и со льдом, и с тренировками, есть конфликты с руководством Новосибирской области...

- Мы остаёмся командой, поддерживаем друг друга. Мы за тренера стоим, мы за ним пойдём хоть куда, хоть в огонь, хоть в воду. Он у нас самый лучший, он работает ради нас. Ему плевать даже на то, что ему платят очень немного - он работает ради нас.

- Не было страшно на последних секундах, когда челябинки сняли вратаря и играли вшестером?

- Ни капли. Я была уверена в своих силах. Мы лучшие.

- О шансах в финальном турнире ещё рано говорить?

- Шансы побороться за медали есть. Будем сражаться до конца, потому что здесь тоже прогнозировали, что мы займём четвёртое, максимум третье место. А мы взяли и доказали, что мы лучше СКСО.

- Что сказали девчонкам после того, как прозвучала финальная сирена?

- Только ура, только победа.