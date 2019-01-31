28 января в 19.31 в Татарске произошел пожар в бане по ул. Полевая, 16. В результате пожара огнем было повреждено потолочное перекрытие бани. В 19.42 пожар был ликвидирован.

29 января в 13.51 в Татарске на ул. Октябрьская загорелся частный дом. В результате пожара огнем были повреждены домашние вещи, закопчены стены дома, поврежден пол перед отопительной печью. Причина пожара - топящаяся печь была оставлена без присмотра, дверка топки печи была не плотно закрыта, в результате чего уголь выпал на пол. В 14.22 пожар был потушен. О пострадавших не сообщается.





30 января в 22.41 в Татарске произошел пожар в частном доме на ул. Матросова. Сгорела крыша дома и веранда. В 23.00 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось две единицы техники и семь человек личного состава. В веранде была установлена самодельная печь, в результате чего и произошел пожар. Пострадал хозяин дома – пенсионер, он был доставлен в реанимационное отделение районной больницы с отравлением угарным газом.

30 января в 10.08 в Чанах произошел пожар произошел в частном доме в пер. Советском. В кухне огнем была повреждена межкомнатная перегородка и стена. В 10.25 пожар был потушен. О пострадавших не сообщается.

Отдел надзорной деятельности по Чановскому району напоминает о мерах безопасности при эксплуатации печного отопления.

- Обратите внимание на наличие предтопочного листа, он должен быть размером 0.5х0.7 м., без прогаров и повреждений.

- Не доверяйте растопку малолетним детям, а также не храните спички в доступном для них месте.

- Распределите горючие материалы (вещи, мебель, дрова, уголь и т.п.) так, чтобы расстояние от печи до них было не менее 0.7 метров, а от топочных отверстий – не менее 1.25 м.

- Топку печи необходимо прекращать не менее чем за два часа до отхода ко сну.

- Золу и шлак, удаляемую из топок проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место.

- При обнаружении на металлических частях печи трещин, отсутствие предусмотренных конструкции щеколд, а также щелей образовавшихся в результате воздействия на металлические части печи высоких температур, обратитесь к квалифицированному специалисту с целью устранения данных недостатков.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;

- сушить вещи над печными плитами,

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества, так как в результате этого происходит взрыв паров внутри печи;

- перекаливать печь;

Что бы не допустить перекала печи, вследствие чего происходит разрушение кирпичной кладки и сильный нагрев кирпича, допустим, если жилым помещением долго не пользовались, печь лучше топить 3 раза в день (продолжительностью не более 3-х часов) и постепенно прогревать помещение, так же следует топить печь и в сильные морозы.

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

При эксплуатации электрических приборов запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами,;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

В целях профилактики пожаров из-за детской шалости с огнем:

- не оставляйте на виду спички, зажигалки и не разрешайте детям баловаться с данными предметами;

- не доверяйте маленьким детям присматривать за топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами;

- не оставляйте детей одних в домах и квартирах;

- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок, отопительных печей;

- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.

Проводите постоянные беседы с детьми о недопущении игры со спичками и с подобного рода предметами, объясняйте детям возможные последствия игры с огнем. Подготовьте детей к правильным действиям в случае возникновения пожара, пусть дети запомнят свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь. В случае причинения материального ущерба из-за детской шалости с огнем возмещать его будут родители.