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- 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда отметят 27 января 
- С нового года жители Татарска будут платить за тепло и горячую воду по новым тарифам 
- Ряд вопросов обсудили на прошедшей неделе в ходе отраслевых совещаний. 
- В 2019 году сразу несколько школ Татарского района отметят юбилей 
- Меньше двух недель остаётся до празднования восьмидесятилетнего юбилея школы №9 
- Аномальное тепло в Новосибирской области сменят морозы 
- Открытие месячника военно-патриотического и гражданского воспитания молодёжи

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Источник: ОТС Татарск  

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