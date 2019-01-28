На территории Татарского и Усть-Таркского районов Новосибирской области наблюдается аномально-холодная погода. В период с 28 января по 09 февраля 2019 года прогнозируется погода от -26 до -37С днем, ночью местами сильный мороз с минимальной температурой - 40 градусов.

В зависимости от складывающейся метео обстановки, существует риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, аварий на теплосетях, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе всех видов транспорта, происшествий на зимних автомобильных дорогах и дорогах регионального значения.

В сильный мороз лучше не предпринимать дальних походов и поездок. Риск дорожно-транспортных происшествий и внезапных неполадок автомобиля резко возрастает. Если же вы находитесь на трассе, следует помнить о своей безопасности - одеваться по сезону, не забывать про теплую одежду и обувь, запастись горячим чаем, иметь по возможности запас горючего, поддерживайте в исправности средства связи - мобильный телефон, радиостанцию, и по необходимости сообщайте о местах передвижения.

При похолодании повышаются риски бытовых пожаров. В морозы не забывайте о правилах пожарной безопасности! Чтобы не допустить пожара в своем доме, важно обратить внимание на состояние электроприборов, газового оборудования и печного отопления. Не пользуйтесь самодельными (кустарными) электроприборами. Не оставляйте включенные электрические приборы без присмотра. Нельзя использовать для растопки горючие жидкости и оставлять топящуюся печь без присмотра. Также не следует сушить на печи и рядом с ней вещи, нельзя доверять ее растопку малолетним детям. Чтобы из печи не выпали горящие угли, ее дверцу необходимо плотно закрывать. Будьте осторожны при обращении с огнем, в том числе при курении! Если вы случайно заметили дым из дома по соседству или, тем более, открытый огонь - незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану.

Что необходимо делать и как действовать в условиях аномально низких температур, если находитесь вне помещения?

- Не пейте спиртного. Алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла. Дополнительным фактором является – невозможность почувствовать признаки обморожения.

- Носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста» – при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло.

- Одевайте сухую, тёплую и не тесную обувь. Отсутствие стелек часто служит основной предпосылкой для появления потертостей и обморожения. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные – они впитывают влагу, оставляя ноги сухими.

- Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом.

- Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд – для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест. При обморожении же, не следует сразу заходить в тёплое помещение. Нельзя растирать замершие участки тела снегом, это может усугубить обморожение!

- Также нельзя курить на морозе, так как при курении происходит сужение кровеносных сосудов и снижается кровоснабжение конечностей и, таким образом, делает конечности более уязвимыми.

- Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений. Металл быстро остывает на морозе, а кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови.

- Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых заболеваниях эта функция бывает нарушена. Эти категории людей более подвержены переохлаждению и обморожениям. Отпуская ребенка гулять в мороз, помните, что ему желательно каждые 15–20 минут возвращаться в тепло и согреваться.

Телефоны экстренных служб: 01 – стационарный телефон;

101- сотовые операторы, 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам ГУ МЧС НСО