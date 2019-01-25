Немало подвигов было совершено нашими солдатами во время Великой Отечественной войны, локальных войн. Молодые ребята жертвовали собой ради долгожданной Победы. Сегодня мы – их потомки – в ответе за мирное небо над головой, за счастливые лица детей.

22 февраля в МКУ ДО ДШИ «Радуга» прошло открытие месячника военно-патриотического и гражданского воспитания молодёжи Татарского района. В зале собрались опора и будущее нашей страны – это допризывная молодёжь, учащиеся и студенты образовательных учреждений, а также курсанты военно-патриотических клубов Татарского района. В этот день молодёжь приветствовали Глава Татарского района Владимир Васильевич Смирнов, военный комиссар Виталий Александрович Томилов, Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Александр и участник боевых действий в Афганистане Вячеслав Петрович Найгородов.

На протяжении всего месяца во всех образовательных организациях района будут проходить различные конкурсы и мероприятия спортивно-патриотической направленности. В рамках месячника школьники и студенты могут проявить свою гражданскую позицию и поближе познакомиться с историей родной страны, вспомнить её славные победы и всей душой прочувствовать слово Патриот. По итогам месячника пройдёт торжественное закрытие, в рамках которого будут награждены самые активные ребята. Желаем всем удачи и позитивного настроя!



Василиса Бондаренко, воспитанница

объединения «Журналистика» МКУ ДО-ЦДТ



