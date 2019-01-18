Общество с ограниченной ответственностью «Татарская тепловая компания» (ООО «ТТК») доводит до сведения собственников и владельцев помещений в многоквартирных домах, жилых домов, являющихся потребителями коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, иных потребителей услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению информацию о том, что с 1.01.2019 г. тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение в т.ч. для оказания соответствующих коммунальных услуг, утверждены приказами департамента по тарифам Новосибирской области от 20.11.2018 г. № 374-ТЭ, от 11.12.2018 г. № 741-В www.nsopravo.ru/npa/2770 в следующих размерах:

- на тепловую энергию в период с 1.01.2019 г. по 30.06.2019 г. в размере 1 787,7 руб. за 1 Гкал (с учетом НДС).

- на горячую воду (горячее водоснабжение) в период с 1.01.2019 г. по 30.06.2019 г. в размере 113,38 руб. за 1 м3 (с учетом НДС) для населения; 124,1 руб. за 1 м3 (с учетом НДС) для иных потребителей.

- на тепловую энергию в период с 1.07.2019 г. по 31.12.2019 г. в размере 1 844,96 руб. за 1 Гкал (с учетом НДС).

- на горячую воду (горячее водоснабжение) в период с 1.07.2019 г. по 31.12.2019 г. в размере 116,98 руб. за 1 м3 (с учетом НДС) для населения; 128,07 руб. за 1 м3 (с учетом НДС) для иных потребителей.

В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, ООО «ТТК» находится на общей системе налогообложения и является плательщиком НДС. НДС начисляется по ставкам, установленным в соответствии с действующим налоговым законодательством».