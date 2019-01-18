В Татарском районе раскрыто тяжкое преступление.

17 января бригада "скорой помощи" от дома в город е Татарске в больницу доставила 26-летнюю местную жительницу. Сотрудники медицинского учреждения диагностировали у пациентки ножевое ранение и сообщили о случившемся в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали по подозрению в совершении данного преступления 39-летнюю ранее не судимую жительницу г. Татарска, которая в ходе совместного распития спиртного и возникшего конфликта ударила ножом потерпевшую.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Изъято предполагаемое орудие преступления. Проводится дальнейшее расследование, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.