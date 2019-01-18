Ежегодно на территории Новосибирск ой области проводятся крещенские купания. С каждым годом количество организованных купелей и участвующих в обряде людей растёт.

На водных объектах Новосибирск ой области в этом году планируется подготовить 47 купелей. Именно столько заявок от организаторов поступило на сегодняшний день в МЧС и получило предварительное одобрение Государственной инспекции по маломерным судам. Планируется, что в крещенских купаниях примут участие более 50 тысяч человек.

В настоящее время ведётся работа по проверке планируемых мест купания, берутся пробы воды, измеряется толщина льда и оценивается его структура.

Для обеспечения безопасности на период проведения обряда планируется привлечь более 500 человек и 200 единиц техники , у купелей будут дежурить спасатели, полиция и бригады скорой медицинской помощи.

Государственная инспекция по маломерным судам предупреждает:

- окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях;

- перед купанием в проруби необходимо разогреть тело;

- не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.

В Усть-Таркском районе купель будет открыта на правом берегу р. Омь в Усть-Тарке с 16 часов 18 января до 17 часов 19 января. В Чановском районе одна купель будет организована на р. Омь в Старых Карачах, еще одна купель будет открыта в Новых Карачах на озере Узунгуль. Время работы купелей в Чановском районе: с 20 часов 18 января до 2 часов 19 января и с 10 часов до 14 часов 19 января.