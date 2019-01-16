Ежегодно в России в ночь с 18 на 19 января верующие отмечают православный праздник «Крещение Господне».

В канун Крещения, обычно наступают сильные «крещенские» морозы. Столбик термометра в некоторых регионах страны опускается до – 50С. Несмотря на аномальное похолодание, в этот период на различных водоемах страны устанавливают купели или «иордани».

Не исключением является и Усть-Таркский район. Купель вырубают в реке Омь, неподалеку от часовни в честь Казанской иконы Божьей Матери на ул. Набережной с. Усть-Тарка. Рядом с купелью, традиционно устраивают палатку для обогрева граждан, желающих погрузиться в купель. В палатке устанавливают отопительную печь и пункт раздачи горячего чая.





В прошлом году с 18 по 19 января в Усть-Тарке в обряде погружения в купель при проведении православного праздника «Крещение Господне» приняло участие 1315 жителей Татарского и Усть-Таркского районов. В этом году в Усть-Тарке традиционный крестный ход от храма Архистратига Михаила до реки с освящением воды и купанием в проруби начнется в 14.00.

Для обеспечения безопасности людей во время купания у купели ежегодно организуется дежурство из числа сотрудников Отдела надзорной деятельности по Татарскому и Усть-Таркскому районам ГУ МЧС России по НСО и работников ПСЧ-72 ФГКУ «4 отряд ФПС по НСО», работников бригады скорой медицинской помощи, а также наряда полиции ОП «Усть-Таркское» МО МВД России «Татарский» - для обеспечения охраны общественного порядка.

Однако гражданам не стоит забывать, что погружение в прорубь один раз в году - сильнейший стресс для организма. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам напоминает правила купания в проруби на Крещение:

- Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей.

- Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

- К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых камней и соли, а также не дадут Вам скользить на льду. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно.

- Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой. По крайней мере, для подстраховки необходимо опустить в воду край прочной толстой веревки с узлами, с тем, чтобы пловцы могли с ее помощью выйти из воды. Противоположный конец веревки должен быть надежно закреплен на берегу.

- Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода.

- При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание. Как только Ваше тело приспособилось к холоду.

- Не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. При опускании на дно в небольшой проруби опасность состоит еще и в следующем: не все умеют опускаться вертикально. Многие опускаются под углом, смещаясь в сторону кромки льда. При глубине 4 м смещение от начальной точки может достигнуть 1 — 1.5 м. При всплытии с закрытыми глазами в малой проруби можно «промахнуться» и удариться головой об лед.

- Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать.

- Выйти из проруби не так просто. При выходе не держитесь непосредственно за поручни, используйте сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби, можно зачерпнуть в пригоршни больше воды и, опершись о поручни, быстро и энергично подняться.

- Вылезать в вертикальном положении трудно и опасно. Сорвавшись, можно уйти под лед. Необходима страховка и взаимопомощь.

- После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

Помните об этом и не допускайте купания в самостоятельно оборудованных купелях.

И.С. Лапов, инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам