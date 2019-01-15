- Татарский район посетил заместитель губернатора Александр Дубовицкий

- Самым долгожданным подарком к Новому году для жителей Татарска стало открытие сквера с фонтаном у башни с часами

- Не смотря на праздничные выходные, в первые дни нового года свою работу начала комиссия по чрезвычайным ситуациям

- Главным событием ушедшего года для самых талантливых ребят нашего района стала традиционная Ёлка Главы

- Впервые в Татарске прошло межмуниципальное первенство Новосибирск ой области по художественной гимнастике

- Праздник Рождества Христова в этом году решили отметить новым творческим фестивалем. Мероприятие прошло под названием «Христос рождается - славите!»

- Один Дед Мороз хорошо, а тридцать лучше. И каждый со снегурочкой. Шествие новогодних сказочных героев по главной улице Татарска уже давно стало доброй традицией