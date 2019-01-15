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- Татарский район посетил заместитель губернатора Александр Дубовицкий 
- Самым долгожданным подарком к Новому году для жителей Татарска стало открытие сквера с фонтаном у башни с часами 
- Не смотря на праздничные выходные, в первые дни нового года свою работу начала комиссия по чрезвычайным ситуациям 
- Главным событием ушедшего года для самых талантливых ребят нашего района стала традиционная Ёлка Главы 
- Впервые в Татарске прошло межмуниципальное первенство Новосибирской области по художественной гимнастике 
- Праздник Рождества Христова в этом году решили отметить новым творческим фестивалем. Мероприятие прошло под названием «Христос рождается - славите!» 
- Один Дед Мороз хорошо, а тридцать лучше. И каждый со снегурочкой. Шествие новогодних сказочных героев по главной улице Татарска уже давно стало доброй традицией

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Источник: ОТС Татарск  

Требуется электрик

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