В ночь с 1 на 2 января неизвестный открыто похитил калитку ворот частного дома, расположенного на одной из улиц г. Татарска Новосибирск ой области. Сумма ущерба, причиненного владелице имущества - 31-летней хозяйке дома - составила 3 тысячи рублей. Потерпевшая сообщила о случившемся в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 42-летний житель Татарска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Местонахождение похищенного имущества устанавливается. Проводится дальнейшее расследование.