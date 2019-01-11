В Татарском районе раскрыт грабеж. 10 января с заявлением о грабеже в полицию обратилась жительница г. Татарск. 59-летняя женщина рассказала, что 6 января в 19.00 в её дом пришел сын, забрал алюминиевую флягу и газовый баллон, после чего скрылся. Общий ущерб похищенного составил 1500 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 42-летнего подозреваемого в совершении данного преступления. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Местонахождение похищенного имущества устанавливается. Проводится дальнейшее расследование.