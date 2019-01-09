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7 января в 20.00  на 1278-м  км автодороги  Р-254  «Иртыш»  24-летний житель Чановского  района, управляя автомобилем «Ниссан Скайлайн», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ»  под  управлением 32-летнего жителя г. Бердска. В результате аварии от полученных травм скончалась на месте 18-летняя пассажирка  легкового автомобиля. Водитель иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализирован  в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.

Фото https://vk.com/act54

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Источник: МВД  

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