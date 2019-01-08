4 января глава Татарского района В.В. Смирнов провел внеочередное заседание КЧС и ОПБ по вопросам усиления комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Татарского района в период праздников.



Глава Татарского района В.В. Смирнов подвел итоги 2018 года: на территории района произошло 43 пожара, на которых погибло 11 человек, трое из которых дети. Травмировано на пожарах 3 человека, один из которых ребенок.

Перед присутствующими на заседании КЧС и ОПБ главой района были поставлены определённые задачи по недопущению ухудшения пожарной обстановки на территории района, а также продолжении проведения инструктажей с населением о соблюдении мер пожарной безопасности в период Новогодних праздников, в быту. В связи с тем, что на территории Новосибирск ой области с начала текущего 2019 года резко ухудшилась обстановка с пожарами и гибелью людей на них, в 9 районах области – Барабинском, Венгеровском, Карасукском, Кочковском, Куйбышевском, Мошковском, Ордынском, Тогучинском и Убинском введен режим повышенной готовности. В период с 1 по 3 января 2019 года на территории области погибло 9 человек.Глава Татарского района В.В. Смирнов подвел итоги 2018 года: на территории района произошло 43 пожара, на которых погибло 11 человек, трое из которых дети. Травмировано на пожарах 3 человека, один из которых ребенок.Перед присутствующими на заседании КЧС и ОПБ главой района были поставлены определённые задачи по недопущению ухудшения пожарной обстановки на территории района, а также продолжении проведения инструктажей с населением о соблюдении мер пожарной безопасности в период Новогодних праздников, в быту.

Ю.Л. Филатова, начальник ОНД и ПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам