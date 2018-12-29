Дорогие жители и гости Татарского района!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и рождеством! С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем уходящий в историю 2018 год! Для каждого из нас он сложился по-разному. Вспоминая по доброй традиции год уходящий, мы с вами можем с полным основанием сказать, что прожит он нами достойно! Может быть, что-то не получилось, что-то не доделали, но мы научились решать многие сложные задачи. Для каждого человека Новый год - это всегда обновление, приток новых сил и надежда на лучшее. Пусть наступающий год принесет вам много приятных открытий и новых интересных встреч, пускай вас окружают только самые благородные, красивые и успешные люди. И чтобы тепло вашей широкой души согревало как можно больше достойных людей. Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! С Новым годом!

В.В.Смирнов, глава Татарского района

А.И.Шмаков, председатель Совета депутатов Татарского района