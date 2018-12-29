Уважаемые работодатели организаций всех форм собственности !

В соответствии с частью 3 статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей.

В силу части второй статьи 22 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права; обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.

Согласно части второй статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить:

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию проведения за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров.

В силу статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации на работодателя возложена обязанность отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Положениями пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ) определено, что работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний.

Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе (пункт 4 статьи 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ).

Частью второй статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н утвержден Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников (далее - Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные медицинские осмотры работников).

В соответствии с пунктом 15 данного Перечня такие обязательные медицинские осмотры проводятся в отношении работников, занятых на работах в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте

Проанализировав положения части второй статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 15 Перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные медицинские осмотры работников, статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ, должностное лицо и судебные инстанции пришли к правильному выводу о том, что требование о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров распространяется на всех работников ( от продавца и грузчика до главного бухгалтера и директора) организаций.

Татарская ЦРБ им.70-лет НСО имеет возможность проведения всех видов медицинских осмотров (за исключением обязательного психиатрического освидетельствования).

Контактные телефоны: 22-306, 20-771.

Администрация Татарской ЦРБ им.70-лет.НСО