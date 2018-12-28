27 декабря в Российской Федерации отмечается День спасателя. Другое распространенное название праздника – День МЧС. Спасатели предупреждают и ликвидируют последствия аварий, стихийных бедствий. В их задачи входит надзор за деятельностью предприятий и производств на предмет соблюдения мер безопасности по эксплуатации оборудования. Сотрудники МЧС участвуют в тушении пожаров, поисковых операциях, предоставлении помощи на суше и воде. Профессия пожарного в системе МЧС - одна из самых сложных профессий в мире. Можно научиться лазить по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму, бегать, прыгать, поднимать тяжести,… но самое трудное - это в каждое мгновение быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью-то другую.





Во все времена люди сталкивались с пожарами. И во все времена их спасали, протягивали руку помощи те, кто оказался рядом. Попавшим в беду сочувствовали, сопереживали. Такая способность сочувствовать чужой беде, воспринимать чужое горе как свое личное, свойственна многим людям. Но некоторым - в особой степени. Вот они и становятся профессиональными пожарными, из таких людей формируются подразделения Государственной противопожарной службы ГКУ НСО «Центр ГО ЧС и ПБ».

Настоящий пожарный не знает, что такое усталость, не знает слов «не могу». В любое время суток, в любую погоду, в жару и сильный мороз, в любом состоянии и настроении он готов идти в огонь и в воду.

Спасти и помочь, такая цель стоит перед пожарными каждый день. Экстремальная ситуация для них - ситуация штатная, обычный будний день. Человеческое горе - это то, что они видят перед собой постоянно. По мнению врачей, каждый выезд на пожар по своему негативному воздействию на организм человека равносилен предынфарктному состоянию.

Представитель данной профессии должен обладать крепкой психикой, высокой стрессоустойчивостью - ведь события развиваются непредсказуемо, да и не всех людей удается спасти, иногда они гибнут на глазах, и это необходимо пережить. Здесь стресс удваивается. Нередко пожарных обвиняют в цинизме по отношению к чужому горю, мол, тут труп лежит, а они стоят в двух шагах «зубы скалят»... Вы же не знаете, что чувствует пожарный, который в дыму находит мёртвое тело, надеясь найти там живых?... Поймите и простите! Эти улыбки и этот смех просто защитная реакция организма, ответная реакция психики на стресс (двойной стресс).

Помимо хорошей физической подготовки, помимо высоких моральных качеств и психологической устойчивости, современный специалист пожарной безопасности должен обладать широким кругозором, глубокими профессиональными знаниями, не уступающими по уровню и глубине знаниям профессионалов - строителей, технологов, конструкторов и других высококвалифицированных специалистов.

Пожарный должен знать правила оказания первой медицинской помощи, уметь пользоваться спасательным оборудованием, знать технику безопасности, уметь работать на высоте. Необходимо обладать отличным здоровьем, высокой выносливостью, физической силой, ведь только стандартное снаряжение пожарного весит около 20-30 кг, а с ним нужно быстро передвигаться, маневрировать во время пожара, пешком подниматься на верхние этажи (так как использование лифта во время пожара строго запрещено по соображениям безопасности).

Когда поступает сигнал «Тревога», бойцы дежурного караула должны за 20-25 секунд надеть спецодежду (боёвку), после чего немедленно сесть в пожарный автомобиль и выехать к месту вызова. Время выезда пожарного караула не должно превышать 40 секунд с момента поступления сигнала тревоги в подразделение. От того, как быстро прибудет машина к месту вызова, часто зависят жизни многих людей.

Профессия пожарного - тяжелая и не благодарная, но очень благородная.

«...Знаешь, почему нас не очень жалуют, почему о нас редко вспоминают поэты и не пишут книг прозаики? Я много думал об этом и пришел к выводу: наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Она не эстетична, наша работа, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, хотя рискуем жизнью, бывает, по нескольку раз в день. Даже самая блистательная наша победа - это трагедия; с нами в сознании людей ассоциируются ужасы и боль, гибель и потери, обезображенные лица и груды развалин...» - Из книги Владимира Санина «Большой пожар»

Руководство Пожарной части № 116 поздравляет всех пожарных с наступающим Новым годом и Рождеством!