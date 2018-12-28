Добавить комментарий (1)

14 декабря в малом зале Законодательном собрании Новосибирской области состоялся семинар-совещание помощников депутатов регионального парламента.

«Без помощников работа депутатов была бы просто невозможна, - сказал, приветствуя собравшихся, заместитель председателя Законодательного собрания Владимир Карпов. - Зачастую эффективность работы депутатов в значительной степени определяется эффективностью работы помощников, приемных депутата, которые обеспечивают связь депутата с избирателями. Тем более, что сейчас такая связь востребована. Достаточно много реальных проблем у жителей Новосибирской области, и то, что они активно обращаются в приемные депутата, говорит о том, что существует доверие к этому институту власти. Депутат, помощник депутата всегда на стороне обратившегося избирателя. Всегда. Это главный принцип депутатской деятельности. Мы – полномочные представители государственной власти, наших избирателей – жителей Новосибирской области. Может быть, не всегда удается крупные проблемы решить. Но всегда обратившийся человек должен уходить от нас с пониманием, что он общался с людьми, которые заинтересованы в решении его проблемы. Которые расскажут, что нужно предпринять, и если уж совсем невозможно решить, то, по крайней мере, надо объяснить, по каким причинам это нельзя сделать. Здесь бюрократизма не должно быть».

Торжественное подведение итогов конкурса на лучшую общественную приемную депутата, наверняка, повысило настроение помощников. Конкурс был объявлен в сентябре прошлого года. Он был не только «заочным» - с оценкой присланных материалов, отражающих работу общественных приемных. Эксперты департамента посетили все 20 общественных приемных, участвовавших в конкурсе, на месте познакомились с их работой. И вот, наконец, долгожданный финал.

От себя лично, от председателя Законодательного собрания Андрея Шимкива, от всех законодателей помощников депутатов поблагодарил первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов: «Огромное спасибо за выполняемую вами работу. Вы – наши полпреды на округах. Именно на ваши плечи в основном ложится организация приемов избирателей, участие и организация мероприятий, содействие депутату в решении проблем людей, поднимаемых в письмах и обращениях – вся ежедневная работа. Спасибо за то искреннее отношение, с которым вы относитесь к проблемам людей, за то доверие, которые вы заслужили».

Главный приз конкурса - ноутбук и диплом абсолютного победителя вручается общественной приемной депутата Законодательного собрания Алексея Варющенкова в Татарском районе - помощники Николай Сальников и Светлана Черненко.

Слова благодарности помощникам депутатов за огромную ежедневную работу, инициативность, неравнодушие, стремление помочь в решении проблем избирателей высказали депутаты Законодательного собрания Валерий Ильенко, Сергей Титков, Алексей Варющенков, Игорь Умербаев, Анатолий Жуков, Олег Суворов.