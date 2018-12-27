Вечером 2 ноября около 19.30 на полевой дороге вблизи села Новопокровка в Татарском районе был совершен разбой. Охранник, находившийся в инкассаторском автомобиле, угрожая водителю оружием, похитил из сейфа спецавтомобиля почти 3,5 миллиона рублей, а также мобильный телефон и верхнюю одежду водителя, после чего скрылся. О случившемся было сообщено в полицию. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Через 6 часов в ходе поисковых мероприятий в лесном массиве у поселка Южный сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый – 32-летний мужчина, ранее судимый за кражу.

При досмотре у него был изъят пистолет и 10 патронов, а также похищенные денежные средства. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело было расследовано следователем Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, который признал гражданина виновным в совершении преступления и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.