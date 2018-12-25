В связи с увеличением количества случаев гибели людей на пожарах в Татарском районе Сотрудники пожарной части №116 напоминают: чтобы предупредить пожар и избежать тяжких последствий, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности! Статистика показывает, что большинство людей не думают о пожарах, не заботятся о безопасности своего жилья, пренебрегают собственной безопасностью и здоровьем близких. К сожалению, в головах людей налицо явная недооценка значений реальности угрозы пожара, его опасных факторов. Основными причинами пожаров, повлекшими гибель людей, стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей.

Как правило, люди погибают от отравления токсичными продуктами горения до приезда спасателей и специалистов «скорой помощи». Чаще всего гибель происходит в ночное время с 2 до 6 часов, когда человек находится в состоянии крепкого сна.

24 декабря в жилом доме по пер. Кооперативному г. Татарск на пожаре погибли человека: женщина 29 лет и ее малолетний ребенок 2017 г.р. На сегодняшний день в Татарском районе в 2018 г. на пожарах погибло уже 10 человек, из них трое детей.

1. Если Вы никогда не испытывали реальных факторов пожара, Вы будете в состоянии полного шока.

К своему ужасу Вы узнаете, что при настоящем пожаре Вы не можете ничего видеть. Пламя делает все чёрным, оно не несёт света. Ничего не видно, только жар и пепел, страшная темнота. Чтобы избежать этого, используйте в зданиях электрические фонари.

2. Убивает дым и газ, а не пламя.

Современная квартира буквально начинена предметами и материалами, из которых при горении в огромных количествах выделяются более 70 видов токсичных веществ (окись углерода, углекислый газ, дифосген, фосген, цианистый водород и др.). Несколько вдохов в такой атмосфере – и человека уже не спасти.

В основном люди гибнут не от огня или обрушившихся конструкций, а от дыма.

Около 70% от всех погибших на пожаре умирают от воздействия дыма, причём скорость его распространения велика.

Поэтому человеку при пожаре грозят, прежде всего, две главные опасности, связанные с изменением состава вдыхаемого им воздуха.

Во-первых, от вдыхания вредных и токсичных веществ, особенно окиси углерода СО, которая в 500 раз лучше соединяется с гемоглобином крови, чем кислород, и организм человека не получает кислород при дыхании. В итоге человек может быстро погибнуть, даже если он покинул горящее здание или начинает дышать чистым кислородом.

Во-вторых, при пожаре содержание кислорода в воздухе уменьшается за счёт его выгорания. Однако известен и используется для защиты людей от гибели тот факт, что человек, вдохнув воздух с малым содержанием кислорода, теряет сознание и, став беспомощным, быстро гибнет от нехватки кислорода.

Поэтому лучше стараться дольше не дышать воздухом помещений, по которым вы идёте, покидая здание, хотя бы задержав дыхание.

Самое страшное, если пожар возникает в жилом доме среди ночи. Вы думаете, что проснётесь и начнёте действовать? Однако люди не просыпаются от запаха дыма, а только ещё крепче засыпают. Человек впадает в глубокий сон, как если бы находился под наркозом, он не может двигаться, дым омертвляет его мозг. И 90% людей, которых находят пожарные в дыму, выглядят так, как будто они спали.

Для борьбы с дымом используются автономные пожарные извещатели для квартир жилых домов, работающие от батарейки. Они устанавливаются в прихожей, на кухне, в комнате и при проявлении дыма издают резкий звук – достаточно громкий, чтобы привлечь внимание, разбудить спящих.

3. Жар от огня способен вызвать мгновенную гибель.

Жар страшен. Он убивает. Один только он вызывает смертельный исход в течение считанных секунд. Это очень трудно описать словами. Тело человека под воздействием жара перестаёт функционировать, его лёгкие буквально испаряются и человек теряет сознание.

В комнате пожар продолжительностью чуть больше одной минуты создаёт температуру в слое дыма 370 °С. И если у человека не защищена голова, то наступает почти мгновенная смерть.

Сколько времени требуется, чтобы остаться в живых при пожаре на кухне? Большинство людей думают, что у них 10 минут. А на самом деле через 30 секунд огонь станет неуправляемым. Нужно успеть выскочить, не задерживаясь и не думая о вещах, закрыть за собой дверь (но не на замок) и сообщить в пожарную охрану.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112», «01».

Е.А. Ясьмо, заместитель начальника ПЧ-116

Для справки. ПЧ-116 осуществляет деятельность на территории Татарского района. В ее состав входят четыре отдельных поста: Новопервомайский, Константиновский, Увальский, Никулинский. Юридический адрес – с. Новопервомайское, начальник ПЧ-116 Евгений Витальевич Карпович.