- труженики колхоза «Победа» уже подвели итоги 2018 года

- Татарская межрайонная прокуратура тоже начинает подводить итоги уходящего года. Так в 2018 году проведено более ста проверок соблюдения законодательства о государственном и муниципальном контроле

- воспитанники социально-реабилитационного центра и студенты Татарска помогли межрайонной прокуратуре в борьбе с коррупцией

- регистрация браков теперь будет проходить в будний день. Это связано с изменением режима работы отдела ЗАГС Татарского района

- улицы Татарска продолжают преображаться в преддверии Нового года. Этому способствует и участие горожан в конкурсе на лучшее новогоднее оформление и долгожданный запуск фонтана

- студентам Татарского педагогического колледжа вручили благодарности за реализацию программы добровольческого движения в библиотечной деятельности «Войди в мир с добром»

- татарские хоккеисты продолжают радовать своими победами

- творческие люди с ограниченными возможностями здоровья показали свои таланты на фестивале "Окрылённые надеждой"