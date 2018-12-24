24 декабря 2018 года в утреннее время в ходе тушения пожара в доме, расположенном в городе Татарске обнаружены тела 29-летней женщины и ее малолетнего ребенка 2017 года рождения. По данному факту Татарским межрайонным следственным отделом СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки. В настоящее время следователями СКР и сотрудниками МЧС продолжается осмотр места происшествия. Назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник: СК РФ