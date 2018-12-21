В Татарске осужден местный житель за оскорбление представителя власти.

В декабре 2018 г. мировой судья Татарского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего Сергея Шишикина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 Уголовного кодекса Российской Федерации (оскорбление представителя власти).

В суде установлено, что Шишикин в состоянии алкогольного опьянения, недовольный законными требованиями о прекращении употребления спиртных напитков в общественном месте, предъявленных инспекторами ДПС ОГИБДД МО МВД РФ «Татарский», начал выражался нецензурной бранью в их адрес в присутствии жителей города. Таким способом он унизил их честь и достоинство (как представителей власти) и подорвал авторитет в глазах окружающих.

В судебном заседании Шишикин вину не признал, однако исследовав предоставленные стороной обвинения доказательства, мировой судья счел его вину доказанной. С учетом правовой позиции государственного обвинителя суд приговорил Шишикина к штрафу в размере 7 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.