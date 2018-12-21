Уважаемые собственники жилых многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК-Лидер»!

Начиная с 1 января 2019 г. услуга по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области, будет осуществляться региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО «Экология-Новосибирск»), при этом указанная услуга из статуса жилищной переходит в статус коммунальной услуги. Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 769-ЖКХ от 18.12.2018 года с 1.01.2019 года по 31.12.2019 года установлен тариф для населения в размере 466 руб. 00 коп. руб./мЗ.

Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 342-ЖКХ от 20.10.2017 года утвержден норматив накопления ТКО для многоквартирных жилых домов в размере 2,38 мЗ/год на одного проживающего.

Таким образом, с 1 января 2019 года услуга по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов будет составлять - 92 рубля 42 копейки с человека.

ООО «УК-Лидер»